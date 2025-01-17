Цифра дня: сколько россиян меняют оператора с сохранением номера за год
россиян меняют оператора с сохранением номера
Согласно данным НИИ Радио, ежегодно в России происходит портирование около 3 миллионов мобильных номеров, пишет Telegram-канал RusTelco.
Что, гласит пост в мессенджере, вероятно составляет «~5% рынка всех продаж SIM операторов. А вот доля от всех SIM РФ составляет под 11%»
MNP (Mobile Number Portability) — это услуга, позволяющая абонентам сохранять свой номер мобильного телефона при переходе от одного оператора связи к другому.
Процесс переноса номера включает несколько этапов:
- Обращение к новому оператору
- Заполнение заявки
- Ответ о переносе — либо активируют нового абонента, либо отказывают в переносе.
- Информирование клиента.
В России услуга MNP была официально запущена 1 декабря 2013 года. С тех пор она стала стандартом на рынке мобильной связи.