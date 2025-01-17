Цифра дня: сколько россиян меняют оператора с сохранением номера за год

Согласно данным НИИ Радио, ежегодно в России происходит портирование около 3 миллионов мобильных номеров, пишет Telegram-канал RusTelco.

Что, гласит пост в мессенджере, вероятно составляет « ~5% рынка всех продаж SIM операторов. А вот доля от всех SIM РФ составляет под 11% »

MNP (Mobile Number Portability) — это услуга, позволяющая абонентам сохранять свой номер мобильного телефона при переходе от одного оператора связи к другому.

Процесс переноса номера включает несколько этапов:

- Обращение к новому оператору

- Заполнение заявки

- Ответ о переносе — либо активируют нового абонента, либо отказывают в переносе.

- Информирование клиента.

В России услуга MNP была официально запущена 1 декабря 2013 года. С тех пор она стала стандартом на рынке мобильной связи.