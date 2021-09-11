Цифра дня: Сколько россиян меняют телефон, когда выходит новая модель?

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди россиян и выяснил, как они относятся к покупке нового смартфона, и в каких случаях это делают.

Конечно, самой распространённой причиной смены телефона стала поломка старого. Так поступают 37% из опрошенных россиян. 20% рассказали, что купили новый смартфон, так как им понадобилось устройство с большим количеством функций.14% респондентов приобрели новый телефон, когда старый ещё работал. 13% россиян ходили со старым устройством до тех пор, пока программное обеспечение окончательно не устарело и не перестало поддерживаться производителем. 14% дождались выхода новой модели.

5% опрошенных сменили телефон, потому что старый украли или потеряли. Столько же респондентов назвали другие причины: «Мне подарили новый»; «Жене купил новый, а себе забрал её старый».