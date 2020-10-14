Цифра дня: Сколько россиян не готовы покупать iPhone 12 после его выхода?

Дочерняя компания Сбербанка и портал «Рамблер» выяснили, сколько россиян готовы купить iPhone 12 сразу после его выхода, а сколько считают, что лучше потратить эти деньги на путешествия.

Опрос среди 8000 человек проводили ещё перед презентацией Apple. Большинство опрошенных — 78% — заявили, что не видят необходимости покупать iPhone 12 сразу после его выхода на рынок. 18% респондентов ответили, что их устраивает нынешний смартфон. 50% людей вообще привыкли менять устройство только после того, как оно перестанет работать.

Почти половина опрошенных (45%) заявили, что деньги, которые стоит iPhone 12 (около 100 000 рублей), лучше отложить в сбережения. 29% респондентов считают, что эту сумму следует потратить на путешествия, 10% готовы обновить на них гардероб, а по 7% лучше бы направили эти деньги на обучение, развлечения и занятия спортом.