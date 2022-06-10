Цифра дня: Сколько россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров?

Аналитическое агентство A2:Research опросило россиян и узнало, как они взаимодействуют с телефонными мошенниками. Часть граждан, как оказалось, предпочитает просто не брать трубку, если звонит незнакомый номер.

Сообщается, что 82% россиян сталкивались с телефонными мошенниками. При этом лишь треть из них смогли сразу распознать злоумышленников. Большинство (62%) сталкивались с подставными «сотрудниками банка». Чаще всего жертв просят перевести большую сумму денег на счёт мошенников.

Россияне считают, что в основном жертвами злоумышленников становятся женщины (76%) пенсионного (45%) и предпенсионного возраста (22%). При этом среди опрошенных чаще всего передавали свои личные данные и деньги мужчины (56%) в возрасте от 36 до 45 лет (39%).

16% респондентов заявили, что перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров из страха перед мошенниками. А вот каждый десятый не против поговорить со злоумышленниками и вывести их на чистую воду.