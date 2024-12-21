Цифра дня: сколько россиян обновляют iPhone каждые два года?

Недавнее исследование CDEK. Shopping показало, как россияне относятся к iPhone и кредитам на покупку техники. Так, 76,3% россиян пользуются айфонами. Среди них 38,4% обновляют свои смартфоны каждые два года, а 25% предпочитают менять их каждые три года. Удивительно, но 22% респондентов покупают новый iPhone ежегодно.

Несмотря на это, 84% опрошенных считают, что обновление с каждым новым iPhone того не стоит. Они считают, что улучшения между моделями слишком незначительны, чтобы оправдывать частые обновления.

При покупке смартфона 70% россиян обращают внимание на бренд. Однако только 28,4% назвали его самым важным фактором. Для более чем трети респондентов важнее всего технические характеристики, а 20% отдают предпочтение цене. Мнение семьи и друзей — наименее важный фактор.

Опрос также показал, что 48,3% россиян положительно относятся к кредитам на iPhone, а 56,8% уже пользовались ими. При этом 83,3% предпочли бы купить устройство сразу, если бы у них были средства.