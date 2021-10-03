Цифра дня: Сколько россиян поддерживают запрет на мобильные телефоны у детей в школе?

Сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, как родители и учителя относятся к инициативе по запрету использования детьми мобильных телефонов в школе.

3 из 10 родителей сказали, что поддерживают идею. При этом они отметили, что дети могут приносить в школу мобильные телефоны, но должны сдавать их на время урока учителю. 53% родителей выступили против запрета. Они считают, что ребёнок всегда должен быть на связи с родителями.

Среди учителей больше людей, поддерживающих запрет. Они уверены, что это позволит детям больше общаться, не портить глаза и не отвлекаться на уроках. Против выступили лишь 38% опрошенных учителей. Они тоже заявили, что у детей должна быть возможность связаться с родителями. В основном все согласны, что дети могут приносить мобильные телефоны в школу, но не должны пользоваться ими на уроках.