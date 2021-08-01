Цифра дня: Сколько россиян пользуются кнопочными телефонами?

Операторы сотовой связи рассказали, какова доля абонентов с кнопочными телефонами в их сети.

По информации «ВымпелКома» (бренд Билайн), 23% абонентов компании пользуются кнопочными телефонами. За последние три года доля снизилась на 10 процентных пунктов. Больше всего таких телефонов у людей старше 65 лет — 37% от общего количества. В основном абоненты пользуются моделями iTel и Nokia.

У «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) тоже насчитывается около 20% абонентов с кнопочными телефонами. «Доля таких аппаратов действительно сокращается, но более медленно, чем можно было бы ожидать на фоне темпов масштабной цифровизации», — сказали в холдинге.

У МегаФона цифра аналогичная — 17%. В основном кнопочными аппаратами пользуются абоненты в возрасте от 50 до 70 лет.