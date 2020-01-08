Цифра дня: Сколько складных телефонов продала Samsung в 2019 году?

Samsung Galaxy Fold изначально был довольно спорным аппаратом. А тот факт, что его стоимость составляет почти $2000, заставлял задуматься: удастся ли компании вообще продать запланированное количество смартфонов? Глава Samsung наконец озвучил реальные цифры.

В прошлом месяце представители компании заявили, что смогли продать миллион аппаратов Galaxy Fold. Однако чуть позже Samsung сама опровергла данное заявление.

Теперь же CEO компании рассказал, что количество проданных складных смартфонов находится в диапазоне от 400 до 500 тысяч. Об этом предприниматель сообщил во время сессии вопросов и ответов на выставке CES 2020. Цифра получилась не впечатляющей, но вполне ожидаемой.

Напомним, в скором времени ожидается релиз модели Fold 2, которая будет стоить гораздо меньше предшественника.