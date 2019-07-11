Цифра дня: Сколько смартфонов будет во всём мире к 2020 году?

Аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала отчёт по глобальному рынку смартфонов. Эксперты предсказывают, что к 2020 году их количество во всём мире увеличится на 5% по сравнению с 2019. При этом доля устройств на Android сократится.

Это случится из-за запуска собственной операционной системы Huawei. Эксперты считают, что сначала устройства на ней появятся в Китае, а потом система может выйти и на мировой рынок, если США вновь ужесточит санкции в отношении Huawei.

В целом же, к 2020 году в мире будет насчитываться 4 миллиарда смартфонов. Первое место среди операционных систем всё же сохранит Android и с большим отрывом. На втором месте будет располагаться iOS.