Цифра дня: Сколько смартфонов дешевле 7000 рублей ввезли в Россию в 2019 году?

Аналитический центр GS Group подсчитал количество импортированных в прошлом году мобильных телефонов. В частности, стало известно, сколько смартфонов дешевле 7000 рублей ввезли в Россию в 2019 году.

Всего за 12 месяцев прошлого года в Россию импортировали 48,3 млн мобильных телефонов. Из них 34% составили смартфоны и кнопочные телефоны стоимостью менее 7000 рублей. В штуках это 16,42 млн. 66%, или 31,8 млн штук, составили смартфоны с расчётной ценой в магазине от 7000 рублей.

Что интересно, ещё в 2017 году по количеству поставленных устройств эти сегментов были равны.

Среди брендов смартфонов от 7000 рублей лидерами стали Huawei, Samsung, Xiaomi и Apple. По итогам года, первое место досталось пострадавшей от санкций США Huawei.

В сегменте устройств до 7000 рублей лидерами оказались Vivo, Oppo, ZTE и BQ.