Цифра дня: Сколько смартфонов на своей операционной системе уже выпустила Huawei?

Брокерская фирма Rosenblatt Securities рассказала, сколько смартфонов на собственной операционной системе HongMeng уже выпустила китайская компания Huawei.

1 миллион смартфонов. Правда, пока неизвестно, это уже готовые продукты для рынка или пока только модели для разработчиков. В отчёте Rosenblatt Securities говорится, что на OS HongMeng можно без проблем запускать Android-приложения. Кроме того, система обладает «расширенными функциями защиты личных данных».

Один из представителей руководства Huawei Ричард Ю ((Richard Yu) заявил, что собственная операционная система компании будет доступна уже этой осенью, или, в крайнем случае, следующей весной. Она совместима со смартфонами, компьютерами, любыми носимыми устройствами.

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», после чего Google запретила китайской компании использовать Android.