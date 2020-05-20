Цифра дня: Сколько смартфонов продала Xiaomi в январе-марте 2020 года?

Xiaomi опубликовала отчёт с итогами первого квартала текущего года. Из него стало известно, сколько смартфонов продала компания в январе-марте 2020 года.

За данный период доход Xiaomi составил примерно $7 млрд. Что интересно, он увеличился на 13,6% по сравнению с годом ранее. Чистая прибыль однако уменьшилась — на 32,3%.

Всего за первый квартал 2020 года было отгружено 29,2 млн смартфонов. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитическая компания Canalys также подсчитала, что в указанные месяцы Xiaomi заняла 11,1-процентную долю рынка. Таким образом компания стала четвёртым по крупности производителем смартфонов. Также в топ входят компании Samsung, Apple и Huawei.