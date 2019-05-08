Цифра дня: Сколько у Android активных пользователей?

На конференции для разработчиков Google I/O 2019 компания объявила, что во всём мире более 2,5 миллиардов активных устройств работает на операционной системе Android.

Активными называют те устройства, которые ежемесячно отмечаются в магазине приложений Google Play Store. К ним не относятся девайсы от неизвестных китайских производителей, от Amazon с Fire OS, и, в целом, все смартфоны и планшеты со сторонними прошивками.

В 2017 году на той же конференции разработчиков Google заявила, что количество активных пользователей у Android равно 2 миллиардам. А это значит, что за два года операционная система привлекла ещё 500 миллионов, что является неплохим показателем.

Стоит отметить, что в прошлом году на презентации Apple рассказала, что число пользователей iOS приближается к 2 миллиардам. Скорее всего, компания из Купертино ещё не скоро побьёт рекорд Google.