Цифра дня: Сколько владельцев iPhone готовы купить новую модель, когда она выйдет?

SellCell провёл опрос среди владельцев iPhone, чтобы узнать, насколько они заинтересованы в приобретении новых моделей, которые выйдут осенью 2021 года.

Сообщается, что 44% респондентов намерены обновиться до модели iPhone 13‌. 38,2% хотят купить 6,1-дюмовый iPhone 13‌, 30,8% — 6,7-дюймовый iPhone 13‌ Pro Max и 24% — 6,1-дюймовый iPhone 13‌ Pro. Как и стоило ожидать, лишь 7% респондентов интересуются iPhone 13‌ mini.

Больше всего пользователей привлекает, что у смартфонов серии iPhone 13‌ будет экран частотой обновления 120 Гц. 18,2% опрошенных заинтересованы подэкранным сканером отпечатков пальцев. Однако есть высокая вероятность, что он так и не появится в айфонах 2021 года. 10,9% респондентов рассказали, что хотят уменьшенную «чёлку».

При этом другие новые продукты Apple — часы и наушники — не так сильно интересуют покупателей. Большинство обновляться не хочет.