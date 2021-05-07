Цифра дня: Сколько владельцев iPhone согласились на слежку от сторонних приложений?

Недавно вышло обновление iOS 14.5. Оно принесло новую опцию приватности, которая позволяет отключить сторонним приложениям возможность собирать данные со смартфона. Аналитическая фирма Flurry узнала, сколько владельцев iPhone уже воспользовались эти нововведением.

В исследовании говорится, что лишь 11% пользователей айфонов по всему миру разрешили приложениям отслеживать их данные. В США этот процент совсем ничтожный — 4%.

Похоже, что опасения рекламодателей оправдались. Дело в том, что раньше разработчики приложений полагались на трекер Apple Identifier for Advertiser (IDFA), чтобы отслеживать данные пользователей. Эти данные использовались для таргетированной рекламы. В iOS 14.5 приложения обязаны спрашивать разрешения пользователей на слежку. Кажется, мало кому из владельцев смартфонов важна точная настройка рекламы.