Цифра дня: Сколько «Яндекс.Телефонов» купили россияне?

В декабре прошлого года в России начались продажи «Яндекс.Телефона». Сегодня СМИ сообщили, что розничные сети полностью распродали данное устройство.

Всего за период продаж было реализовано 18 тысяч смартфонов. На днях российские ритейлеры сняли все объявления по «Яндекс.Телефону». В пресс-службе «Яндекса» журналистам рассказали, что в розничных магазинах не осталось ни одного устройства.

На старте продаж «Яндекс.Телефон» стоил 17 990 рублей. Спрос на смартфон оказался слабым. В феврале 2019 года цена устройства упала. К июню его можно было купить за 9990 рублей.

Эксперты считают, что «Яндекс.Телефон» так и не стал популярен у россиян из-за того, что имеет средние технические характеристики, но цена его выше, чем у зарубежных аналогов.