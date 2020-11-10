Цифра дня: За сколько Huawei продаёт Honor?

Издание Reuters сообщило, что Huawei намерена продать бюджетный бренд Honor. Сумма сделки составит $15,2 млрд. Покупателем выступит консорциум, возглавляемый компанией Digital China и правительством Шэньчжэня.

Как пишут журналисты, план по продаже возник у Huawei из-за санкций США в отношении компании. Стоит отметить, что шаг китайцев свидетельствует об отсутствии надежд на изменения, которые могли бы случиться с новым президентом США.

Huawei продаёт почти все активы, связанные с Honor: собственно, сам бренд, научно-исследовательские подразделения, менеджмент в цепочке поставок. Компания может официально объявить об этом в ближайшее воскресенье.

Digital China — это главный дистрибьютор Honor. Он станет одним из двух основных держателей акций бренда. После продажи Honor планирует сохранить большую часть своей команды.