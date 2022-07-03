Цифровая амнезия: как не получить проблемы с памятью из-за смартфона

Исследовательница Кэтрин Лавдей (Catherine Loveday) провела опрос в 2021 году. 80% респондентов заявили, что считают, будто их память стала хуже, чем до пандемии. А именно в пандемию мы, возможно, стали полагаться на гаджеты ещё больше. Так что же происходит, когда мы доверяемся внешнему устройству? Есть ли риск так называемой цифровой амнезии?

Мнения нейробиологов разделились. Кто-то считает, что люди всегда «выгружали» информацию из памяти во внешние носители, например, записывали заметки. Учёные говорят, что поступать так нормально. Наш мозг не приспособлен для того, чтобы запоминать очень конкретные, одноразовые вещи. Тут и пригодятся гаджеты.

Другие утверждают, что как только человек перестанет использовать свою память, ситуация ухудшится. Люди будут вынуждены использовать свои устройства ещё активнее. Так, наличие GPS и карт уже сняло с нас необходимость запоминать маршруты, а это не позволяет развиваться определённым частям мозга.

Эксперты советуют делать перерывы в использовании устройств. Делайте что-то на смартфоне минуту, а затем установите будильник на 15 минут, выключите звук и положите аппарат экраном вниз, но в поле вашего зрения. После 15 минут работы, можно снова на минуту отвлечься на телефон. Следует продолжать так делать до тех пор, пока вы не адаптируетесь к 15-минутному времени концентрации. Затем время стоит увеличить до 20 минут и т.д. Если вы сможете достичь 60-минутного времени концентрации с короткими техническими перерывами до и после, это успех.