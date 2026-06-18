Commodore представила «гибрид» смартфона и телефона Callback 8020

Commodore представила «гибрид» смартфона и телефона Callback 8020Не умный, не глупый
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Сразу отметим, что это не “та самая” компания, а новая фирма, которая просто купила права на имя и логотип. Её основал в прошлом году видеоблогер Кристиан Симпсон, пригласив нескольких экс-сотрудников оригинальной Commodore.
На телефоне нет браузера, соцсетей — они заблокированы на системном уровне. Производитель называет это «осознанным неудобством», чтобы человек меньше отвлекался на бесконечный “скроллинг”.
Внутренний экран у устройства 3,25 дюйма, внешний 1,77 дюйма, процессор MediaTek Helio G81, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти (расширяется картой microSD на 32 ГБ в комплекте), аккумулятор на 1550 мА·ч со съёмной батареей и зарядкой через USB-C.
Основная камера — 48 МП со вспышкой. Есть FM-радио, выход для наушников 3,5 мм и поддержка LTE. Также в телефон встроены игры с Commodore 64, но выбраны специально те, что “не вызывают привыкания”.
Предзаказ стартует 30 июня, цена — от 500 до 640 долларов в зависимости от версии. Отправка ожидается в четвёртом квартале этого года.