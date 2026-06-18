Commodore представила «гибрид» смартфона и телефона Callback 8020

Сразу отметим, что это не “та самая” компания, а новая фирма, которая просто купила права на имя и логотип. Её основал в прошлом году видеоблогер Кристиан Симпсон, пригласив нескольких экс-сотрудников оригинальной Commodore.

На телефоне нет браузера, соцсетей — они заблокированы на системном уровне. Производитель называет это «осознанным неудобством», чтобы человек меньше отвлекался на бесконечный “скроллинг”.