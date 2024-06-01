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Опубликовано 01 июня 2024, 18:55
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Coolpad представила смартфон COOL 60 за $83

Ультрабюджетный вариант
Coolpad представила в Китае свой новейший бюджетный смартфон COOL 60. По очень доступной цене 599 юаней ($83) COOL 60 предлагает неплохие в своем диапозоне производительность и функции.
Coolpad представила смартфон COOL 60 за $83

© Coolpad

Устройство работает на базе процессора Unisoc T760 с восьмью ядрами, изготовленными по 6-нм техпроцессу. Процессор дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

COOL 60 оснащен 6,51-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Он даже поддерживает 5G. В плане камеры он оснащен 13-Мп задней и 5-Мп фронтальной камерами.

Одной из примечательных особенностей является аккумулятор: одни источники сообщают о емкости в 4 500 мАч, другие говорят о 4 900 мАч. Однако конкретные детали о производительности батареи и скорости зарядки остаются неуточненными.

В настоящее время Coolpad COOL 60 доступен для покупки на JD.com и других розничных платформах в Китае. О его глобальной доступности пока ничего не известно.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Coolpad
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#смартфон
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#Китай