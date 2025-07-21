Corning избежала штрафа в ЕС, отказавшись от эксклюзивных контрактов

Теперь Corning обязалась отказаться от всех условий эксклюзивности в действующих договорах с производителями смартфонов и переработчиками стекла. Также компании запрещено заключать такие соглашения в будущем.

Кроме того, Corning не сможет требовать от производителей и их поставщиков покупать у неё стекло в определённом объёме в пределах Европейской экономической зоны. На глобальном уровне доля закупок у Corning не должна превышать 50%. Эти правила будут действовать девять лет, и за их выполнением будет следить «независимый наблюдатель».

Компании грозил штраф до 10% годового дохода.