Cybertruck от мира смартфонов: складной Samsung с необычным дизайном оценили

Опубликовано 15 мая 2025, 14:181 мин.
Cybertruck от мира смартфонов: складной Samsung с необычным дизайном оценилиPolygon Foldable — уникальный концепт, который вряд ли дойдёт до прилавков
На выставке Display Week 2025 Samsung представила необычный смартфон — Polygon Foldable, который сразу привлёк внимание своим футуристическим дизайном. Android Authority описало устройство, как напоминающее угловатый Tesla Cybertruck. Он выделяется металлическим корпусом и складным дисплеем.
© Edgar Cervantes / Android Authority
Polygon Foldable — это концептуальный смартфон, созданный для демонстрации инноваций, а не для массового производства. Его массивный металлический корпус придаёт приятную тяжесть в руке, а дизайн с острыми гранями отличает его от типичных складных устройств, таких как тот же Galaxy Z Fold.
Журналистам удалось подержать устройство в руках, отметив его прочность и необычную эстетику. Однако Samsung подчёркивает, что это лишь прототип, и шансы на коммерческий выпуск невелики.
А вы бы купили такой смартфон?