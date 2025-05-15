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Опубликовано 15 мая 2025, 14:18
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Cybertruck от мира смартфонов: складной Samsung с необычным дизайном оценили

Polygon Foldable — уникальный концепт, который вряд ли дойдёт до прилавков
На выставке Display Week 2025 Samsung представила необычный смартфон — Polygon Foldable, который сразу привлёк внимание своим футуристическим дизайном. Android Authority описало устройство, как напоминающее угловатый Tesla Cybertruck. Он выделяется металлическим корпусом и складным дисплеем.
Cybertruck от мира смартфонов: складной Samsung с необычным дизайном оценили

© Edgar Cervantes / Android Authority

Polygon Foldable — это концептуальный смартфон, созданный для демонстрации инноваций, а не для массового производства. Его массивный металлический корпус придаёт приятную тяжесть в руке, а дизайн с острыми гранями отличает его от типичных складных устройств, таких как тот же Galaxy Z Fold.

© Edgar Cervantes / Android Authority

Журналистам удалось подержать устройство в руках, отметив его прочность и необычную эстетику. Однако Samsung подчёркивает, что это лишь прототип, и шансы на коммерческий выпуск невелики.

А вы бы купили такой смартфон?

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дизайн
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#Samsung