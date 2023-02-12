Да, это двухпортовый iPhone с Lightning и USB-C

Интересно, за сколько его продадут на eBay

Инженер создал настоящего монстра Франкенштейна, либо что-то очень на это похожее. Его кастомный iPhone понравится всем (но это не точно), потому что у него два рабочих порта. Да, вы прочитали все верно – у этого iPhone есть разъемы и Lightning, и USB-C.