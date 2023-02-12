Да, это двухпортовый iPhone с Lightning и USB-C

Да, это двухпортовый iPhone с Lightning и USB-CИнтересно, за сколько его продадут на eBay
Инженер создал настоящего монстра Франкенштейна, либо что-то очень на это похожее. Его кастомный iPhone понравится всем (но это не точно), потому что у него два рабочих порта. Да, вы прочитали все верно – у этого iPhone есть разъемы и Lightning, и USB-C.
Фото: 신들의 놀이터
Ранее мир увидел iPhone, где порт Lightning был заменен на порт USB-C, что уже выглядело как волшебство. Теперь же в видеоролике, опубликованном на YouTube, инженер представил iPhone с дополнительным портом USB-C с правой стороны от родного порта Lightning. И если судить по видео, оба эти порта полностью функциональны.
Один из комментаторов на Reddit отметил преимущество такой двухпортовой конструкции: "Теперь вы можете использовать наушники и заряжаться одновременно, как в 2016 году". Это насмешка над Apple, которая убрала разъем для наушников с выходом iPhone 7.