Да, голосовой помощник Apple Siri все еще получает обновления и даже голоса

Обновление представляет новый мужской голос и новый женский голос, расширяя возможности выбора для немецкоговорящих пользователей. Это произошло после того, как в прошлом году Apple ввела два новых голоса для англоязычных пользователей.

Помимо новых голосов, в iOS 17 улучшена активация Siri, позволяющая пользователям активировать помощника, просто произнеся его имя вместо полной команды «Хэй, Siri».

Также улучшен выбор приложений для обмена сообщениями с Siri, а пользователи теперь могут попросить Siri воспроизвести медиа на HomePod с помощью приложений для iPhone.

Ожидается, что публичная бета-версия iOS 17 будет доступна в этом месяце, а официальный релиз запланирован на осень.