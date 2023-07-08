Да, голосовой помощник Apple Siri все еще получает обновления и даже голоса

Да, голосовой помощник Apple Siri все еще получает обновления и даже голосаНо компании определенно нужно «прикрутить» к ней нейросеть
Apple выпустила третью бета-версию iOS 17 для разработчиков, и хотя она не несет в себе каких-либо важных функций, в ней есть несколько заслуживающих внимания изменений. Одно из них - добавление новых вариантов голоса для Siri на немецком языке.
Обновление представляет новый мужской голос и новый женский голос, расширяя возможности выбора для немецкоговорящих пользователей. Это произошло после того, как в прошлом году Apple ввела два новых голоса для англоязычных пользователей.
Помимо новых голосов, в iOS 17 улучшена активация Siri, позволяющая пользователям активировать помощника, просто произнеся его имя вместо полной команды «Хэй, Siri».
Также улучшен выбор приложений для обмена сообщениями с Siri, а пользователи теперь могут попросить Siri воспроизвести медиа на HomePod с помощью приложений для iPhone.
Ожидается, что публичная бета-версия iOS 17 будет доступна в этом месяце, а официальный релиз запланирован на осень.