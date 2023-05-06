Да, HTC все еще выпускает смартфоны: анонсировано устройство серии U

Хотя HTC выпустила несколько нишевых телефонов, таких как нацеленный на метавселенную HTC Desire 22 Pro в прошлом году, их последним крупным флагманом был HTC U12+ в 2018 году. С тех пор они больше сосредоточились на устройствах среднего класса, таких как HTC U20 5G и ориентированный на блокчейн HTC Exodus 1.

Тизер не предоставляет много подробностей о предстоящем смартфоне, оставляя поклонников в любопытстве относительно его характеристик и позиционирования.

Будет ли это такое же нишевое устройство, или же компания устроит себе большой «камбэк» – станет известно после презентации устройства.