Да, смартфоны в 2026 году станут дороже. Но и памяти будет в них больше

Опубликовано 25 марта 2026, 12:321 мин.
Да, смартфоны в 2026 году станут дороже. Но и памяти будет в них большеНесмотря на сложности из-за ИИ
В 2026 году средний объём памяти в смартфонах вырастет, несмотря на подорожание комплектующих, пишут СМИ. По прогнозам аналитиков, увеличение составит примерно 5%.
© Xiaomi
Обычно рост цен на детали заставляет производителей экономить. Однако в этот раз ситуация развивается иначе: компании, наоборот, увеличивают объём встроенной памяти. Причина та же, что и у повышения цен на устройства — развитие ИИ-функций, которые должна работать прямо на устройстве, без подключения к интернету.
Эксперты также считают, что к концу года 128 ГБ могут почти исчезнуть из более дорогих Android-смартфонов. 256 ГБ станет «новым стандартом».
Да, для бюджетных моделей всё ещё сохраняются варианты с меньшим объёмом, но и здесь производители постепенно переходят на более «жирные» варианты.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
