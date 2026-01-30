Да, в Samsung Galaxy S26 будет аналог MagSafe Apple

На изображениях видны чехлы от бренда UAG для всех трёх моделей новой линейки: Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. На задней панели чехлов чётко заметны круглые магнитные линии. Если сливы правдивы, смартфоны будут поддерживать аксессуары с магнитным креплением — те же беспроводные зарядные устройства или держатели в автомобиль.

На фотографиях также можно рассмотреть дизайн самих смартфонов. Младшие модели — S26 и S26 Plus — имеют тройную основную камеру, а флагманский S26 Ultra — четыре камеры и дополнительный модуль, вероятно, для автофокуса.

Анонс не за горами.