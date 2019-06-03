Данные на пользователей двухсимочных iPhone обяжут хранить в России

Производителям устройств с поддержкой технологии eSIM придется хранить на территории России данные абонентов и криптографические ключи. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический доклад, подготовленный Институтом исследований интернета по итогам совещаний с представителями Минкомсвязи, ФСБ, Федеральной антимонопольной службы, Вымпелкома, МТС, МегаФона и научно-производственной компании «Криптонит».

eSIM используются, например, в новых смартфонах iPhone, обеспечивая функцию поддержки двух SIM-карт. Рабочая группа пришла к выводу, что кроме как размещение серверов в России, невозможно гарантировать сохранность тайны связи для российских абонентов.

Как отмечается в докладе, технология eSIM в существующей технической конфигурации противоречит инициативе о внедрении отечественной криптографии на SIM-картах.

eSIM представляют собой модуль, встроенный в мобильное устройство, такое как смартфон, планшет или смарт-часы. С ним можно переходить от оператора к оператору без покупки физической SIM-карты, просто через приложение или с помощью предоставленного оператором QR-кода.

Сейчас Минкомсвязи прорабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSIM в России. К концу года планируется подготовить её к запуску технологии eSIM в России. Главное препятствие к запуску — требование смены SIM-карты при смене оператора