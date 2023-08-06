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Часы Oppo Watch 5 Pro получат поддержку eSIM
Фитнес и здоровье
16:00 | 06 августа, 2023
Российские eSIM получат независимость от зарубежных разработок
Наука и технологии
09:45 | 28 марта, 2023
Qualcomm встроила поддержку электронной SIM-карты во флагманский процессор для смартфонов
Телефоны
15:49 | 05 марта, 2023
Android научат передавать электронные SIM-карты между смартфонами
Телефоны
14:00 | 28 февраля, 2023
В Android 14 появится конвертация обычных SIM-карт в eSIM
Наука и технологии
16:49 | 11 февраля, 2023
Умелец создал iPhone 14 Pro Max с физическим слотом под сим-карту вместо eSIM
Телефоны
19:32 | 05 декабря, 2022
Почему Android-смартфоны не готовы к полному отказу от физических SIM-карт
Телефоны
20:36 | 02 ноября, 2022
В Айфонах "без SIM" оставили место под SIM-карты, но не стали использовать
Телефоны
19:15 | 22 сентября, 2022
По мнению экспертов, отсутствие слотов для SIM-карт окажется для операторов связи катастрофой
Телефоны
22:42 | 10 сентября, 2022
Часть iPhone 14 будут выпускать без слота для SIM-карт: как заказать правильную версию
Телефоны
17:33 | 08 сентября, 2022
Ошибка eSIM в iPhone ломает сообщения и видеосвязь
Телефоны
15:52 | 20 мая, 2022
Россиянам объяснили преимущества виртуальной SIM-карты над обычной
Наука и технологии
14:38 | 31 октября, 2020
Продажи цифровых SIM-карт запустили по всей России
Телефоны
15:01 | 23 октября, 2020
Россияне стали активно скупать смартфоны с электронными сим-картами
Телефоны
18:24 | 04 сентября, 2020
Цифра дня: Сколько россиян подключат электронные SIM-карты через три года?
Наука и технологии
19:48 | 21 августа, 2020
В России еще один мобильный оператор даст пользователям доступ к eSIM
Наука и технологии
14:26 | 19 марта, 2020
Мобильные операторы отказали более половине россиян в переходе к конкурентам
Наука и технологии
21:40 | 05 февраля, 2020
В России готовят закон для запуска виртуальных SIM-карт eSIM
Наука и технологии
06:26 | 14 января, 2020
Назван первый оператор с официальной поддержкой встроенных SIM-карт в iPhone
Телефоны
15:38 | 24 октября, 2019
В России введут идентификацию по лицу и голосу для пользования электронными SIM-картами
Наука и технологии
16:56 | 24 сентября, 2019
Российские власти позволили Tele2 тестировать виртуальные SIM-карты
Наука и технологии
10:35 | 20 сентября, 2019
Данные на пользователей двухсимочных iPhone обяжут хранить в России
Телефоны
16:10 | 03 июня, 2019
Минкомсвязи не даёт Tele2 продолжить выдачу eSIM
Наука и технологии
20:57 | 14 мая, 2019
ФАС запретит операторам ограничивать пользователей двухсимочных iPhone
Телефоны
12:20 | 07 мая, 2019
В России впервые заработали двухсимочные iPhone
Телефоны
10:49 | 29 апреля, 2019
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