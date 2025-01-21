МТС стал лидером онлайн-продаж SIM-карт в России

На долю компании приходится 31% дистанционных подключений, сообщает TelecomDaily. При этом в целом доля дистанционных продаж SIM-карт выросла до 14% в 2024 году. 79% из числа опрошенных предпочитают такой формат подключения.

Наиболее популярным методом остаётся доставка курьером (48%), за ним следует заказ SIM-карт через мобильное приложение или сайт оператора (31%).

Второе место по онлайн-продажам занял МегаФон с 27%, третье — Tele2 с 16%. Среди виртуальных операторов лидирует «Т-Мобайл» (7%), который полностью ориентирован на дистанционное обслуживание.

Отметим, что МТС также запустил услугу покупки сим-карт через Telegram, позволяющую выбрать тариф и красивый номер за 5 минут.