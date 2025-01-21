МТС стал лидером онлайн-продаж SIM-карт в России

Опубликовано 21 января 2025, 14:581 мин.
МТС стал лидером онлайн-продаж SIM-карт в РоссииТакой способ подключения выбирают все больше россиян
МТС стал лидером в онлайн-продажах SIM-карт в России.
На долю компании приходится 31% дистанционных подключений, сообщает TelecomDaily. При этом в целом доля дистанционных продаж SIM-карт выросла до 14% в 2024 году. 79% из числа опрошенных предпочитают такой формат подключения.
Наиболее популярным методом остаётся доставка курьером (48%), за ним следует заказ SIM-карт через мобильное приложение или сайт оператора (31%).
Второе место по онлайн-продажам занял МегаФон с 27%, третье — Tele2 с 16%. Среди виртуальных операторов лидирует «Т-Мобайл» (7%), который полностью ориентирован на дистанционное обслуживание.
Отметим, что МТС также запустил услугу покупки сим-карт через Telegram, позволяющую выбрать тариф и красивый номер за 5 минут.