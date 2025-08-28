Цифра дня: Сколько россиян готовы сменить оператора ради более выгодного тарифа?

Каждый пятый россиянин (20%) готов перейти к другому оператору, если найдет более выгодный тариф. Об этом говорится в исследовании компании Unisimka, производителя eSIM-модулей. Главной причиной смены оператора чаще всего становится высокая стоимость услуг.

В то же время большинство пользователей остаются верными своему оператору на протяжении многих лет. Более 60% респондентов не меняли компанию свыше десяти лет, еще 15% пользуются одними и теми же услугами от пяти до десяти лет. Около 14% остаются с оператором от одного года до пяти, и лишь 9% клиентов обслуживаются у нового оператора меньше года.