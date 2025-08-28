Цифра дня: Сколько россиян готовы сменить оператора ради более выгодного тарифа?
Россиян готовы сменить оператора ради более дешёвой связи
Каждый пятый россиянин (20%) готов перейти к другому оператору, если найдет более выгодный тариф. Об этом говорится в исследовании компании Unisimka, производителя eSIM-модулей. Главной причиной смены оператора чаще всего становится высокая стоимость услуг.
В то же время большинство пользователей остаются верными своему оператору на протяжении многих лет. Более 60% респондентов не меняли компанию свыше десяти лет, еще 15% пользуются одними и теми же услугами от пяти до десяти лет. Около 14% остаются с оператором от одного года до пяти, и лишь 9% клиентов обслуживаются у нового оператора меньше года.
Что касается тарифов, почти 40% опрошенных время от времени их меняют, чтобы получить больше минут для общения. Однако 34% никогда не пересматривали пакеты услуг. Еще 13% меняют тариф только при повышении цен, 11% делают это примерно раз в год, а 5% следят за обновлениями и меняют условия ежеквартально.
Выбирая оператора, 27% пользователей ориентируются на качество покрытия в регионе. Для 24% важна низкая цена, для 22% — выгодные условия роуминга. Также значимым фактором является объем интернет-трафика (17%), а 10% обращают внимание на наличие безлимитных звонков и СМС.
Среди причин, по которым россияне готовы рассмотреть переход к другому оператору, на первом месте — дорогая связь. Этот фактор указали 36% участников опроса. Кроме того, 19% отметили, что задумываются о смене оператора из-за частых звонков мошенников. Для 16% решающим аргументом становится плохое качество связи, а 14% обращают внимание на отсутствие дополнительных бонусов вроде бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам. Еще 13% сталкиваются с нехваткой интернета, минут и сообщений, что также подталкивает к смене компании.
Несмотря на то что пользователи неохотно переходят от одного оператора к другому, интерес к современным технологиям среди россиян растет. Так, по данным совместного исследования Unisimka и группы «М.Видео-Эльдорадо», продажи смартфонов с поддержкой eSIM в 2024 году увеличились на 33%.