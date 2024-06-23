Россиянам рассказали, что такое eSim и в чём её преимущества

Все больше операторов и банков предлагают клиентам использовать eSIM — это виртуальная сим-карта, которая работает без физического пластика. Она позволяет делать звонки, пользоваться интернетом и подключать несколько номеров на одном устройстве, что особенно удобно в путешествиях.

Технология eSIM существует уже давно, но только сейчас она стала по-настоящему популярной. Вместо традиционной физической SIM-карты, которую вставляют в специальный лоток устройства, eSIM представляет собой виртуальный чип, встроенный непосредственно в устройство. Для активации нового номера или изменения тарифа достаточно просто нажать несколько кнопок на телефоне — все настройки производятся удалённо через специальное программное обеспечение.

eSIM — это маленький чип, интегрированный в материнскую плату вашего устройства, который выполняет те же функции, что и обычная SIM-карта. Однако его нельзя вытащить или перенести в другое устройство. Чип eSIM занимает меньше места, чем nano-SIM, и может стать стандартом будущего, устраняя необходимость в физических слотах для SIM-карт.

Первоначально eSIM использовалась в устройствах интернета вещей (IoT), благодаря своей компактности и возможности программного перепрограммирования. Сегодня она поддерживается многими устройствами на iOS и Android, включая смартфоны, планшеты и некоторые модели ноутбуков. Установка eSIM происходит быстро и позволяет хранить несколько номеров или тарифов одновременно, что делает её идеальным выбором для различных сценариев использования, от путешествий до рабочих целей.