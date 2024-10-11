В России
Опубликовано 11 октября 2024, 19:32
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8% россиян используют больше 10 SIM-карт

Традиционные карты остаются в приоритете у пользователей
Российская компания Unisimka выявила тренды использования SIM-карт. Российская технологическая компания Unisimka провела опрос, который показал, что около одной трети россиян одновременно используют несколько SIM-карт для различных целей, таких как разделение личной и рабочей жизни. Несмотря на это, 86% опрошенных предпочитают традиционные пластиковые карты, в то время как 12% комбинируют их с eSIM.
8% россиян используют больше 10 SIM-карт

© Ferra.ru

Исследование выявило, что 30% россиян имеют от двух до пяти SIM-карт, а 8% используют более десяти. Однако большинство пользователей (60%) продолжают использовать лишь одну карту. Опрос также показал, что более 30% респондентов используют несколько SIM-карт для разных целей, включая улучшение качества связи и сохранение анонимности.

Согласно результатам, экологичность и современность побуждают россиян переходить на электронные SIM-карты. Примерно 19% опрошенных заботятся об экологии и предпочитают избегать пластиковых карт. Удобство использования eSIM отмечает 17% респондентов, так как для смены оператора не требуется физическая замена карты.

Несмотря на рост интереса к eSIM, в России сейчас только около 1 миллиона таких карт. Основным барьером для перехода остаётся отсутствие подходящих смартфонов, поддерживающих эту технологию.

Источник:Unisimka
Автор:Ингела Воробьева
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