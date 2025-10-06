В России перестал работать мобильный интернет на иностранных SIM

Опубликовано 06 октября 2025, 18:051 мин.
В России перестал работать мобильный интернет на иностранных SIMЗвонки и SMS остаются доступными
В России наблюдается массовый сбой работы мобильного интернета на SIM-картах и eSIM из других стран, включая СНГ. При этом голосовая связь и SMS работают в обычном режиме, пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».
По данным телеком-сервиса UNISIM, скорее всего, блокируется весь дата-роуминг на иностранных картах, а не отдельные операторы. Первые жалобы поступили ещё 5 октября, а сегодня количество сообщений резко увеличилось и охватило разные регионы.
Ограничения могут быть связаны с новой инициативой Минцифры о введении так называемого «периода охлаждения». Согласно этой концепции, иностранные SIM-карты не будут иметь доступ к интернету в первые часы пребывания в России. Ранее обсуждался вариант пяти часов, однако окончательно срок ещё согласуется с другими ведомствами, отметил Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».
Официальных комментариев от Минцифры и операторов связи по этому поводу пока не последовало.