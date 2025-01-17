У пользователей iPhone появились проблемы со связью при использовании eSIM

Опубликовано 17 января 2025, 15:191 мин.
У пользователей iPhone появились проблемы со связью при использовании eSIMИз-за дефекта контроллеров
Некоторые российские пользователи iPhone начали жаловаться на проблемы со связью при использовании электронной eSIM, которая заменяет физический слот для SIM-карты. Как отмечает издание «Ъ», известно как минимум о 40 подобных жалобах.
Проблемы, вероятно, связаны с устаревшими контроллерами eSIM в айфонах и с некорректной работой ПО операторов связи. Источник «Ъ» считает, что выход из строя eSIM касается iPhone 12 и следующих поколений.
Зачастую проблема проявляется отсутствием связи, которая затем исчезает и на физической «симке». В итоге владельцы айфонов вынуждены менять модули eSIM.