У пользователей iPhone появились проблемы со связью при использовании eSIM

Проблемы, вероятно, связаны с устаревшими контроллерами eSIM в айфонах и с некорректной работой ПО операторов связи. Источник «Ъ» считает, что выход из строя eSIM касается iPhone 12 и следующих поколений.

Зачастую проблема проявляется отсутствием связи, которая затем исчезает и на физической «симке». В итоге владельцы айфонов вынуждены менять модули eSIM.