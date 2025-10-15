В России
Опубликовано 15 октября 2025, 22:30
1 мин.

Сбер запустил eSIM для интернета за границей в более чем 100 странах

Ее можно оформить в СберБанк Онлайн
Сбер представил новый сервис для путешественников и командировочных — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Подключение можно оформить прямо в приложении СберБанк Онлайн, выбрав страну, срок действия и объем трафика.
Виртуальная сим-карта работает более чем в 100 странах и не требует физической установки или прохождения идентификации. Она не имеет телефонного номера, поэтому не подходит для звонков и SMS, но обеспечивает доступ к интернету для общения в мессенджерах, соцсетях, обмена фото и видео, а также для стриминговых сервисов. При этом основная сим-карта пользователя продолжает работать, но расходы на роуминг не списываются, если в настройках телефона для передачи данных выбрана eSIM.

Сервис позволяет следить за расходом трафика и при необходимости быстро оформить новую eSIM, если лимит гигабайтов закончился. После покупки QR-код и инструкция для активации приходят на электронную почту.

Стоимость услуг остается одной из самых доступных на рынке. Например, недельный пакет интернета в Турции обойдётся примерно в 800 рублей, что почти вдвое дешевле аналогичных предложений других операторов.

