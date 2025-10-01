Цифра дня: сколько россиян используют eSIM-модуль в поездках за границу?

Компания Unisimka изучила, как пользователи применяют модуль для поддержки eSIM. Опрос показал, что 50% владельцев устройства используют его во время зарубежных поездок, чаще всего в Турции и странах Европы (28%), а также в Китае (8%).

Оставшаяся половина респондентов (50%) применяет модуль в пределах России — во время командировок, путешествий или для повседневных задач. Среди таких задач — регистрация аккаунтов, подключение к различным сервисам и быстрый переход между операторами в зависимости от региона.

Исследование также показало, что более половины пользователей (52%) используют модуль ежедневно. Часть опрошенных (29%) подключает его только в отпуске, в среднем дважды в год. Ещё 13% обращаются к устройству несколько раз в месяц, в основном по работе.

Большинство покупателей (75%) приобретают модуль для смартфонов. Реже он используется в модемах — главным образом на даче (16,5%). Самая малая доля приходится на владельцев умных часов (2%).

Главным мотивом для приобретения модуля для 85% респондентов стало отсутствие встроенной поддержки eSIM в их телефонах. При этом часть пользователей отмечает и другие преимущества. Так, 8% выбрали устройство для удобства хранения всех номеров в одном месте, а 7% проявили интерес к новой технологии.