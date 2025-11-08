В Госдуме напомнили о лимите в 20 SIM-карт на человека: это касается и eSIM

Об этом в Госдуме напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин. Виртуальные eSIM, выпущенные по паспорту и отображаемые на портале Госуслуг, приравниваются к классическим физическим SIM. Ограничение в 20 карт распространяется на все типы номеров, независимо от их формата.

Законодатель подчеркнул, что это ограничение не создаст трудностей для добросовестных пользователей, так как они могут легко проверить и удалить ненужные номера.

«Важно понимать, что правило о лимите в 20 SIM-карт на одного человека распространяется не только на обычные пластиковые SIM, но и на eSIM. Виртуальная SIM-карта — это такой же номер мобильной связи, который оформляется на паспорт гражданина и отображается в сервисе SIM-карты на портале "Госуслуги". Поэтому одна физическая SIM и, например, две eSIM учитываются как три отдельных номера», — подчеркнул Немки.