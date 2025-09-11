Телефоны
Опубликовано 11 сентября 2025, 14:12
iPhone 17 Pro для США работает на 2 часа дольше версии для Европы и Китая

На презентации iPhone 17 Pro компания Apple сделала упор на увеличенное время автономной работы. Однако выяснилось, что самые «долгоиграющие» версии смартфонов доступны не во всех странах.
В США компания заявляет до 30 часов потокового видео у iPhone 17 Pro и до 35 часов у iPhone 17 Pro Max. А вот в Европе, Китае и Австралии официальные характеристики скромнее — 28 и 33 часа соответственно.

Причина проста: региональные модели отличаются по конструкции. В США и ряде стран (Канада, Япония, Мексика, Катар, Саудовская Аравия) продаются варианты только с eSIM, где освободившееся место используется под увеличенную батарею. В других регионах смартфоны сохранили слот для физической SIM-карты, что снизило ёмкость аккумулятора.

Тем не менее даже «международные» версии заметно обгоняют предыдущее поколение. Так, iPhone 16 Pro обеспечивал до 22 часов стриминга, а iPhone 17 Pro с SIM-лотком — уже 28 часов. Pro Max вырос с 29 до 33 часов.

Но эксклюзивно для США и ещё нескольких стран пользователи получают дополнительные два часа работы.

