Обзор iPhone 17 Pro Max от GSMArena: мощный, автономный и… полный спорных решений

Однако журналисты подчеркивают: несмотря на достижения, новинка вызывает много вопросов. Смартфон получил новый дизайн, который в редакции сочли неудачным.

Камера показалась эволюционной, а не революционной, дисплей стал лишь немного ярче, а обновленная система охлаждения почти не влияет на работу. Переход на алюминиевый корпус снизил вес, но сделал устройство более уязвимым к царапинам.

Дополнительно отмечены проблемы iOS 26, которую обозреватели назвали одной из самых сырых и нестабильных за последние годы.