Обзор iPhone 17 Pro Max от GSMArena: мощный, автономный и… полный спорных решений

Обзор iPhone 17 Pro Max от GSMArena: мощный, автономный и… полный спорных решенийДа, есть свои плюсы и минусы
Однако журналисты подчеркивают: несмотря на достижения, новинка вызывает много вопросов. Смартфон получил новый дизайн, который в редакции сочли неудачным.
Камера показалась эволюционной, а не революционной, дисплей стал лишь немного ярче, а обновленная система охлаждения почти не влияет на работу. Переход на алюминиевый корпус снизил вес, но сделал устройство более уязвимым к царапинам.
Дополнительно отмечены проблемы iOS 26, которую обозреватели назвали одной из самых сырых и нестабильных за последние годы.
Тем не менее у гаджета масса сильных сторон: впечатляющая автономность, достойная скорость зарядки, отличная OLED-панель с Dolby Vision, выдающаяся производительность и даже версия с накопителем на 2 ТБ.
Эксперты GSMArena пришли к выводу: iPhone 17 Pro Max — это самый продвинутый iPhone, но и один из самых противоречивых.