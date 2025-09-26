Телефоны
Опубликовано 26 сентября 2025, 07:08
1 мин.

Обзор iPhone 17 Pro Max от GSMArena: мощный, автономный и… полный спорных решений

Портал GSMArena опубликовал подробный обзор iPhone 17 Pro Max, назвав его самым мощным и автономным устройством Apple за всю историю.
© GSMArena

Однако журналисты подчеркивают: несмотря на достижения, новинка вызывает много вопросов. Смартфон получил новый дизайн, который в редакции сочли неудачным.

Камера показалась эволюционной, а не революционной, дисплей стал лишь немного ярче, а обновленная система охлаждения почти не влияет на работу. Переход на алюминиевый корпус снизил вес, но сделал устройство более уязвимым к царапинам.

Дополнительно отмечены проблемы iOS 26, которую обозреватели назвали одной из самых сырых и нестабильных за последние годы.

© GSMArena

Тем не менее у гаджета масса сильных сторон: впечатляющая автономность, достойная скорость зарядки, отличная OLED-панель с Dolby Vision, выдающаяся производительность и даже версия с накопителем на 2 ТБ.

Эксперты GSMArena пришли к выводу: iPhone 17 Pro Max — это самый продвинутый iPhone, но и один из самых противоречивых.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
