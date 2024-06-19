В России выросло количество пользователей eSIM

Опубликовано 19 июня 2024, 23:01
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В России выросло количество пользователей eSIMНа более чем 80%
С начала 2024 года количество пользователей мобильной связи, предпочитающих eSIM, выросло на более чем 80% по сравнению с прошлым годом, сообщают аналитики «Мегафона». Более 98% владельцев цифровой сим-карты используют ее как основную. Среди смартфонов наиболее популярными для eSIM оказались iPhone, Samsung и Xiaomi.
Эксперты отмечают, что рост интереса к eSIM связан с увеличением числа устройств, поддерживающих эту технологию. Она позволяет одновременно использовать два телефонных номера на одном устройстве, что особенно востребовано в ситуациях с временной необходимостью в дополнительном номере.
По словам директора департамента по развитию «Мегафона» Игоря Глебова, пользователи с eSIM стали активнее использовать интернет: потребление трафика увеличилось на 11%, включая значительный рост активности в веб-браузерах (+28%) и мессенджерах (+23%).
Москва и Санкт-Петербург лидируют по использованию цифровых сим-карт, в то время как в топ-5 городов также вошли Краснодар, Самара и Ростов-на-Дону.