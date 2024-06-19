В России выросло количество пользователей eSIM

Эксперты отмечают, что рост интереса к eSIM связан с увеличением числа устройств, поддерживающих эту технологию. Она позволяет одновременно использовать два телефонных номера на одном устройстве, что особенно востребовано в ситуациях с временной необходимостью в дополнительном номере.

По словам директора департамента по развитию «Мегафона» Игоря Глебова, пользователи с eSIM стали активнее использовать интернет: потребление трафика увеличилось на 11%, включая значительный рост активности в веб-браузерах (+28%) и мессенджерах (+23%).

Москва и Санкт-Петербург лидируют по использованию цифровых сим-карт, в то время как в топ-5 городов также вошли Краснодар, Самара и Ростов-на-Дону.