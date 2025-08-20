Инсайдеры: в большинстве моделей представленного 20 августа Pixel 10 нет SIM-карт

Инсайдеры: в большинстве моделей представленного 20 августа Pixel 10 нет SIM-картВозможно, подтвердилась инсайдерская информация
Ранее Бласс заявлял, что Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL не будут иметь слота для SIM-карты, и, видимо, это подтвердилось. Инсайдер поделился фотографией этикетки с упаковки смартфона, на которой указано: «Вам больше не нужна физическая SIM-карта. Активируйте eSIM во время настройки телефона». Учитывая, что это фото сопровождается цитатой его предыдущей утечки, можно предположить, что этикетка действительно относится к Pixel 10.
По предыдущим прогнозам, Басса, единственным устройством в линейке, которое сохранит слот для физической SIM-карты, будет Pixel 10 Pro Fold — складная модель. Как отмечается, новая маркировка подтверждает первоначальную информацию, хотя формулировка оставляет место для сомнений. Если пользователю «больше не нужна» физическая SIM-карта, это явно указывает на поддержку eSIM. В тексте прямо не сказано, что слота для SIM-карты нет, но это можно предположить, так обозреватели резюмируют свой материал.