Китайцы iPhone 17 Air получат позже остальных из-за проблем с eSIM

Компания подтвердила, что все три крупнейших китайских оператора готовы поддерживать eSIM на iPhone Air после одобрения регуляторов. Точная дата выхода устройства в Китае пока не сообщается. На сайте Apple Store в Китае предзаказ пока отмечен как «Информация о релизе будет обновлена позже».

В остальных странах iPhone Air уже доступен для предзаказа и поступит в продажу в ближайшее время.