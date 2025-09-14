Китайцы iPhone 17 Air получат позже остальных из-за проблем с eSIM

Опубликовано 14 сентября 2025, 18:001 мин.
Китайцы iPhone 17 Air получат позже остальных из-за проблем с eSIMИз-за требований страны
iPhone 17 Air уже доступен для предзаказа более чем в 60 странах, но в Китае запуск задержится. Ранее Apple объявила, что предзаказы начнутся сегодня. Как сообщает South China Morning Post, проблема связана с тем, что iPhone Air поддерживает только eSIM. Apple ведёт переговоры с китайскими регуляторами, чтобы разрешить этот вопрос.
© Apple
Компания подтвердила, что все три крупнейших китайских оператора готовы поддерживать eSIM на iPhone Air после одобрения регуляторов. Точная дата выхода устройства в Китае пока не сообщается. На сайте Apple Store в Китае предзаказ пока отмечен как «Информация о релизе будет обновлена позже».
В остальных странах iPhone Air уже доступен для предзаказа и поступит в продажу в ближайшее время.