Цифра дня: Насколько вырос спрос на eSIM в России с 2023 по 2025 г.

Аналитики Билайна сообщили о значительном росте интереса к технологии eSIM в столичном регионе. Согласно полученным данным, число абонентов, использующих встроенную электронную сим-карту в Москве и Подмосковье, за два года увеличилось более чем в три раза. При этом только за последний год количество пользователей выросло более чем на 140%.

Почти 64% устройств с поддержкой eSIM, используемых абонентами, приходятся на смартфоны. Наиболее популярными устройствами среди них остаются модели iPhone, за которыми следуют устройства Samsung и Xiaomi. Лидером среди конкретных моделей остаётся iPhone 11, хотя его доля постепенно уменьшается по мере выхода новых смартфонов.

Использование eSIM также повлияло на активность в интернете. За первые семь месяцев 2025 года потребление мобильного трафика пользователями такой технологии увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост потребления зафиксирован при посещении веб-страниц через браузеры, на которые приходится 21% общего трафика, а также в мессенджерах — 17%. Социальные сети занимают 11%.

eSIM позволяет быстро подключать мобильную связь без посещения салонов. Для активации номера достаточно выбрать тариф на сайте оператора и подтвердить личность через Госуслуги, а сам процесс занимает менее 10 минут.