Эксперт назвал плюсы использования eSIM

Цифровые сим-карты, eSIM, становятся популярнее благодаря удобству и безопасности, считает директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов. Он отметил, что такую сим-карту невозможно потерять или повредить, в отличие от пластиковых аналогов, а её активация занимает минимум времени. Кроме того, eSIM позволяет использовать два номера даже на устройствах с одним слотом для физической карты.

Особенность eSIM в том, что она встроена в смартфон с момента производства и активируется через QR-код, который выдаёт оператор связи. Если карта случайно удалена, её легко восстановить, просто считав тот же код повторно. Эксперт советует хранить QR-код, чтобы избежать лишних сложностей при подключении.

Популярность eSIM растёт, так как все больше устройств поддерживают эту технологию, включая не только смартфоны, но и IoT-гаджеты. Глебов также подчеркнул, что цифровые сим-карты более экологичны, так как исключают использование пластика, что делает их важным шагом к снижению экологического следа.