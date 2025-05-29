iOS 19 позволит легко переносить eSIM с iPhone на Android без оператора

Переход с iPhone на Android всегда сопровождается неудобствами, особенно когда дело доходит до переноса данных и настроек. В iOS 19, по последним данным, появится опция под названием «Transfer to Android», которая будет встроена в меню передачи данных и сброса настроек iPhone. Она позволит передавать eSIM напрямую, используя QR-код, который будет отображаться на Android-устройстве.

Если по каким-то причинам сканирование QR-кода не сработает, система предложит альтернативный способ — с помощью идентификатора и пароля, которые генерирует iPhone. Это позволит не обращаться к оператору и сделает переключение между платформами гораздо удобнее и быстрее.

Подробности этой функции могут быть официально представлены на конференции WWDC, однако есть вероятность, что Apple внедрит ее без громких анонсов.