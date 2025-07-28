Модуль Unisimka+ добавил поддержку eSIM для iPhone и кнопочных телефонов

Unisimka+ позволяет хранить до 15 eSIM-профилей, точное количество зависит от объёма данных каждого из них. Первичная загрузка eSIM осуществляется через приложение Unisimka на смартфоне Android. После этого модуль можно перенести в другое устройство — в том числе iPhone — и управлять профилями через стандартное SIM-меню. Для дальнейшей работы приложение не требуется.

Устройства Apple, особенно те, что выпущены для Китая, Макао и Гонконга, часто не поддерживают eSIM. Кроме того, даже на моделях с поддержкой этой технологии можно использовать одновременно не более одной eSIM. Unisimka+ позволяет обойти эти ограничения, что может быть полезно при подключении нескольких операторов или использовании travel SIM за границей.

Также модуль решает проблему с переносом eSIM между телефонами. При прямой установке eSIM в устройство при смене смартфона приходится проходить сложную процедуру повторной активации, иногда с личным визитом в салон связи. Unisimka+ упрощает процесс: достаточно переставить модуль, и доступ ко всем номерам сохраняется.