Данные пользователей Samsung были украдены хакерами

Samsung заявила, что номера социального страхования и номера кредитных карт не были затронуты, но некоторые данные клиентов - имя, контактная и демографическая информация, дата рождения и регистрационные данные продукта - были похищены.

"Информация, затронутая для каждого конкретного клиента, может отличаться. Мы уведомляем клиентов, чтобы они знали об этом", - говорится в заявлении.

Представитель Samsung Крис Ланглуа сообщил TechCrunch, что демографические данные относятся к информации о клиентах, используемой для маркетинга и рекламы, но не уточнил, какие типы данных к ним относятся.

Ланглуа добавил, что регистрационные данные, предоставляемые клиентами для получения доступа к информации о поддержке и гарантии, включают дату покупки продукта, модель и идентификатор устройства.

Ланглуа отказался сообщить, сколько клиентов пострадало и почему Samsung потребовалось больше месяца, чтобы уведомить клиентов о нарушении.