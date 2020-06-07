Данные сотовых операторов выявили самые популярные бренды смартфонов в России

В МТС журналистам рассказали, что самыми популярными у оператора в сети являются устройства Samsung — на них приходится 20% зарегистрированных аппаратов. Затем следуют Huawei и его дочерний бренд Honor с 14-процентной долей, Apple с 11,1-процентной долей, Xiaomi с 11-процентной и Nokia с 6,5-процентной. Представитель МТС также рассказал, в текущем году доля iPhone среди используемых абонентами компании смартфонов достигла исторического максимума.

В МТС также назвали наиболее популярные модели среди абонентов — iPhone 7, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A50.

МегаФон поведал, что в сети оператора зарегистрированы 25% аппаратов Samsung, 16% — Huawei и Honor, 13% — Apple, 12% — Xiaomi и 9% — Nokia.