Дата запуска флагманов Honor 400 и 400 Pro подтверждена официально

Опубликовано 09 мая 2025, 00:001 мин.
Дата запуска флагманов Honor 400 и 400 Pro подтверждена официальноНа подходе
Honor официально объявила дату презентации своих новых смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro — 22 мая 2025 года. Глобальный запуск начнётся с Малайзии, а затем устройства появятся в Китае и других регионах, включая Европу.
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Honor 400 оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а его главная камера с разрешением 200 МП поддерживает искусственный интеллект, включая функцию удаления ненужных объектов с фото.
Модель Pro, в свою очередь, получит более мощный чип Snapdragon 8 Gen 3 и тройную камеру (50 МП + 50 МП + 50 МП) с оптической стабилизацией для съёмки в любых условиях.
Оба устройства работают на MagicOS 9.0 — операционной системе на базе Android 15. Ёмкость аккумуляторов составит около 5300 мАч, с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт. Цена базовой модели в Европе стартует от € 499 за версию 8 ГБ + 512 ГБ.