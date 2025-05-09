Дата запуска флагманов Honor 400 и 400 Pro подтверждена официально

Honor 400 оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а его главная камера с разрешением 200 МП поддерживает искусственный интеллект, включая функцию удаления ненужных объектов с фото.

Модель Pro, в свою очередь, получит более мощный чип Snapdragon 8 Gen 3 и тройную камеру (50 МП + 50 МП + 50 МП) с оптической стабилизацией для съёмки в любых условиях.

Оба устройства работают на MagicOS 9.0 — операционной системе на базе Android 15. Ёмкость аккумуляторов составит около 5300 мАч, с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт. Цена базовой модели в Европе стартует от € 499 за версию 8 ГБ + 512 ГБ.